🤦 Маркером деградации европейской политической мысли является серьезное обсуждение на Bild пальцев Путина.
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🤦 Маркером деградации европейской политической мысли является серьезное обсуждение на Bild пальцев Путина.
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