Описание попаданий русских снарядов в вертикальную броню в Цусиме и при Шантунге Попадание № 9«Сикисима», Цусима, 15:18 (15:00)Пожалуй, самое результативное попадание в броню тяжелого русского снаряда.
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Описание попаданий русских снарядов в вертикальную броню в Цусиме и при Шантунге Попадание № 9«Сикисима», Цусима, 15:18 (15:00)Пожалуй, самое результативное попадание в броню тяжелого русского снаряда.
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