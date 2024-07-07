Операторы БПЛА батальона "ВОСТОК_АХМАТ" уничтожают живую силу противника на Запорожском направлении.
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Операторы БПЛА батальона "ВОСТОК_АХМАТ" уничтожают живую силу противника на Запорожском направлении.
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