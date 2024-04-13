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Потрясающее горячее блюдо на обед или на ужин! Люля-кебаб на картошке!

Люля-кебаб получается питательным и сочным. А картофель пропитывается мясным соком очень вкусный и ароматный! Быстро и невероятно вкусно можно приготовить на обед или ужин, даже на праздничный стол! Приготовление: Порезанную картошку уложите на смазанный маслом противень, посыпьте хмели-сунели по ….

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