ВС РФ наступают – потери Украины растут: новости СВО от 13 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, военная сводка, 1085-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в Краснолиманском районе, Запорожской области и Угледарском секторе, при этом нанося удары по инфраструктуре Украины.
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