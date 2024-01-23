В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

В Британии заявили о продолжении передачу Киеву беспилотных авиационных систем Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж высказался о продолжении поставок Киеву британских беспилотных авиационных систем (БАС).
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