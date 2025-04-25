Худоба снова в тренде у западных дизайнеров

Тренды на худобу сегодня диктуют не только социальные сети, но и самые известные модные дома. Стилисты и дизайнеры выбирают моделей, которые не просто соответствуют стандартам красоты «90-60-90», все больше востребованы ультрахудые девушки.
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