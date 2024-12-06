Бербок допустила грубую ошибку в попытке раскритиковать Лаврова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе Совета глав МИД стран ОБСЕ предприняла попытку раскритиковать позицию российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, однако грубо ошиблась и озвучила неверную численность населения Европы, почти вдвое превышающую реальное количество европейцев, сообщает РИА Новости.
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