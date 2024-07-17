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Добрый Мир

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Утверждён перечень заболеваний, при наличии которых нельзя поступить на контрактную службу в ВС РФ

Утверждён перечень заболеваний, при наличии которых нельзя поступить на контрактную службу в ВС РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу утвердил своим приказом №506 от 07.08.2023 перечень заболеваний, при наличии которых ограничено годный к военной службе гражданин РФ или иностранец не смогут быть приняты в ряды российской армии на контрактной основе в период мобилизации, период военного времени и военного положения.

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