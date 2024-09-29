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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Декор которые заставит вашу квартиру дышать

Давайте приведу пример. Исходные данные. Готовый интерьер в Бежево-коричневой гамме Современный стиль, склонный к минимализму Система хранения с ТВ зоной во всю стену, объемный диван напротив ⠀Здесь хочется привнести индивидуальности в оформление, заполнить готовые ниши в стенке.

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