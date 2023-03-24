Военное обозрение

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Работа барражирующего боеприпаса «Ланцет» против замаскированной техники на Артемовском направлении попала в кадр

Работа барражирующего боеприпаса «Ланцет» против замаскированной техники на Артемовском направлении попала в кадр

В ходе продолжающегося на Артемовском направлении наступления российской армии для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе "Ланцет", благодаря которым боевики киевского режима несут тяжелые потери в живой силе и военной технике.

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