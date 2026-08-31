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Trade of the week!

Trade of the week!

Trade of the week! E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! ImJustMilo Time to wipe out last month's liquidity! Reaching the VAL level—possibly to consolidate during the first week, followed by a market structure break.

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