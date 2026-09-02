«Задача — не стать чемпионами сентября»: «Ак Барс» без лидеров, но с Хейсом

«Ак Барс» пережил потерю восьми лидеров, несостоявшиеся переходы Кейна и Лабанка. С другой стороны подписали звезду НХЛ но Кевина Хейса и сохранили капитана и системный подход.
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