Жога показал на примере Куйвашева, к чему готовиться уральским губернаторам. Фото

Сбывается прогноз URA.RU, что среди тем, которым будет уделять особое внимание новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — помощь уральских регионов в восстановлении Донбасса, находящегося в эпицентре спецоперции РФ на Украине.
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