Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с Указом президента Владимира Путина вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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