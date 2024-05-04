Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с Указом президента Владимира Путина вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.