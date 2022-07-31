Военное обозрение

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Минобороны России пригласило экспертов ООН и МККК к расследованию удара по СИЗО в Еленовке

Минобороны России пригласило экспертов ООН и МККК к расследованию удара по СИЗО в Еленовке

Министерство обороны России выступило с предложением в адрес Организации Объединённых Наций, которое априори наносит удар по пропаганде киевского режима.

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