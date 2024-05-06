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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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Приехала в роддом, но была против еще одного ребенка Пугачевой: Орбакайте отреагировала на роды суррогатной матери

Приехала в роддом, но была против еще одного ребенка Пугачевой: Орбакайте отреагировала на роды суррогатной матери

Кристина Орбакайте — старшая дочь Пугачевой, которая смогла увидеть рождение своих брата и сестры уже в солидной и взрослом возрасте, не была готова к тому, что однажды мама решится примерить на себя роль матери еще раз.

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