Приехала в роддом, но была против еще одного ребенка Пугачевой: Орбакайте отреагировала на роды суррогатной матери

Кристина Орбакайте — старшая дочь Пугачевой, которая смогла увидеть рождение своих брата и сестры уже в солидной и взрослом возрасте, не была готова к тому, что однажды мама решится примерить на себя роль матери еще раз.
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