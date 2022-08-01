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«Изменил всю его жизнь»: Разин почтил память Юры Шатунова на сороковины

«Изменил всю его жизнь»: Разин почтил память Юры Шатунова на сороковины

На 40-й день со дня смерти Юры Шатунова продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин почтил память артиста. в социальной сети он опубликовал пост, в котором отметил важность артиста для российской эстрады и свою роль в становлении и рождении звезды.

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