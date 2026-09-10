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На Украине запланировали мобилизацию женщин, для них заказали 150 тыс. курток

На Украине запланировали мобилизацию женщин, для них заказали 150 тыс. курток

Заказ минобороны Украины на большое количество женских зимних курток можно расценивать как свидетельство мобилизации женщин в ВСУ.

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