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Газета.ру

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Овечкин: видел, что сделал "Вашингтон" в межсезонье, поэтому и заключил контракт

Овечкин: видел, что сделал "Вашингтон" в межсезонье, поэтому и заключил контракт

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин в интервью в программе объяснил решение подписать новый контракт с клубом.

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