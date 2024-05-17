Анна Семенович выложила кадры в синем купальнике

Семенович снялась в откровенном виде в ванной На голове у неё была красная шляпка с полями. Фото: ann_semenovich / Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Певица Анна Семенович опубликовала в своём аккаунте Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) откровенное видео во время купания в ванной.