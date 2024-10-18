Киркоров с чемоданом за 4 миллиона и Стас Михайлов в образе «мушкетера» Атоса: что произошло на гала-ужине премии «Виктория»

Знаменитости обсудили предварительные итоги грядущей музыкальной церемонии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП В Sky Lounge концертного Дворца LIVE Арена академики музыкальной премии «Виктория», в число которых входит и спецкор «Комсомолки» Мария Ремизова, собрались на традиционный гала-ужин, который дал старт экспертному голосованию.