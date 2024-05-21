Бесплатные услуги психолога призвали предоставлять ряду семей на грани развода

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности.