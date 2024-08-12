РИАН: Рогов предложил создать хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выдвинул предложение о создании хештега #StopUkrainianNuclearTerrorism — «Остановите украинский ядерный терроризм», посвященный атаке ВСУ на Запорожскую АЭС.
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