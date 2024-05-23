В Екатеринбурге активно разыскивают пятилетнюю Арину

Украденного ребёнка ищут в нескольких регионах страныНа Среднем Урале разыскивают маленькую Арину. Пятилетняя девочка может находиться как в Екатеринбурге, так и в Каменске-Уральском, либо других городах Свердловской области, либо Краснодарского края.
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