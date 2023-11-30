Снесенный метелью россиянин попал на видео

В якутском поселке Тикси уже несколько дней бушует вьюга такой силы, что жителей сносит ветром. На кадрах видно, как мужчина пытается идти против метельного ветра, но, не в силах противиться ему, падает и катится вниз по склону.
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