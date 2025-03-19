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Кабмин отменил повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ до 2027 года

Кабмин отменил повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ до 2027 года

До конца 2026 года при расчете пеней за просрочку по коммунальным платежам за основу будет браться ключевая ставка 9,5%, действовавшая на февраль 2022 года, а не текущая (21%) Правительство продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до конца 2026 года.

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