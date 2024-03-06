Добрый Мир
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Добрый Мир

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Захарова: Германия обязана ответить за свою агрессивную политику

Захарова: Германия обязана ответить за свою агрессивную политику

2 дня назад 1,3K прочитали Запад совершенно утратил способность нести ответственность за свои поступки.

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Комментарии
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Александр Соломатин
Совсем, суки, берега потеряли... А давайте мы поговорим, как мы будем запускать &quot;Булаву&quot; по Берлину... И ещё по другим немецким городам... И пусть это &quot;как бы случайно&quot; &quot;протечёт&quot; на Запад...   Посмотрим их реакцию...
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