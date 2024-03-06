Захарова: Германия обязана ответить за свою агрессивную политику

Александр Соломатин

Совсем, суки, берега потеряли... А давайте мы поговорим, как мы будем запускать "Булаву" по Берлину... И ещё по другим немецким городам... И пусть это "как бы случайно" "протечёт" на Запад... Посмотрим их реакцию...