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Ощущение: "мы несомненно находимся в самом центре каких-то событий."
Комментарии
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Алексей Тан
На фото с верху, бойцы устанавливают... поклонный крест, сваленный нацистами еврее-украины.... КАДРЫ с ТВ2... (вчерашние кадры).
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16 час.
Ирина Коновалова
Тогда зачем "ссылка на первоисточник"? С картинкой и так всё понятно. Ловкий ход, однако...
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15 час.
Алексей Тан
Вы САМИ ответили!... "автор"... всеми способами, старается обратить на СЕБЯ внимание читателей (и рекламщиков).
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15 час.
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