Ощущение: "мы несомненно находимся в самом центре каких-то событий."

Алексей Тан На фото с верху, бойцы устанавливают... поклонный крест, сваленный нацистами еврее-украины.... КАДРЫ с ТВ2... (вчерашние кадры).

Ирина Коновалова Тогда зачем "ссылка на первоисточник"? С картинкой и так всё понятно. Ловкий ход, однако...