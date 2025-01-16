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  • Severyanin
    На паперть иди, там подадут. Сколько украинцев в землю положил, и всё мало?«Быстро, срочно!»...
  • Eduard
    О,император Вселеннной"требует"!«Быстро, срочно!»...
  • Misha Glusch
    сосал - не сосал... - не помню...ЦРУ будет сдержив...

Новый госсекретарь США не хочет, чтобы Путин «навязал нейтралитет Украине»

Новый госсекретарь США не хочет, чтобы Путин «навязал нейтралитет Украине»

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Трамп выдвинул на должность госсекретаря голосовал против дополнительного финансирования и списания долгов Украине, потому что считает военный конфликт там «тупиковой ситуацией».

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