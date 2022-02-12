Власти Грузии не планируют «радикальной и жесткой» поддержки Украины

В планы правительства Грузии не входит совершения визита в Киев для поддержки властей Украины в условиях обострения войны в Донбассе, 12 февраля заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.
В планы правительства Грузии не входит совершения визита в Киев для поддержки властей Украины в условиях обострения войны в Донбассе, 12 февраля заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.
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