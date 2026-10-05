Латвия выбрала парламент: в республике сменилась главная партия власти

Главное в тезисах: Смена гегемона: Партия «Объединённый список» премьера Андриса Кулбергса берёт рекордные 41 мандат из 100, отправляя вчерашнего фаворита «Новое единство» на скамью с 7 местами.
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