Русские изгои? Ну-ну: Американцы в центре Нью-Йорка поют "Калинку" под блины

Прямо сейчас на Тайм-сквер проходит громкое празднование Масленицы. Члены движения "Русская молодёжь Америки" доказали, что простые американцы любят русскую культуру и не готовы "отменять" её по требованию больших политиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии