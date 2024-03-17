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Русские изгои? Ну-ну: Американцы в центре Нью-Йорка поют "Калинку" под блины

Русские изгои? Ну-ну: Американцы в центре Нью-Йорка поют "Калинку" под блины

Прямо сейчас на Тайм-сквер проходит громкое празднование Масленицы. Члены движения "Русская молодёжь Америки" доказали, что простые американцы любят русскую культуру и не готовы "отменять" её по требованию больших политиков.

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