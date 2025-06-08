В Татарстане семья казаков помогает фронту и участвует в спецоперации

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Алиной Камалиевой Житель Высокогорского района, казак Сергей Мусин, ветеран боевых действий и участник СВО, вместе со старшим сыном Никитой принимал участие в спецоперации, а младший сын, 16-летний Данила, основал фонд гуманитарной помощи.
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