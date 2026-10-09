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Тульские новости

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В Тульской области проверят систему оповещения населения

В Тульской области проверят систему оповещения населения

Проверка пройдет в плановом порядке, в 10:40 включат сирены, причин для беспокойства нет.В Тульской области сегодня проверят работу системы оповещения населения Напомним, что в 10:40 в регионе включат сирены.

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