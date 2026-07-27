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Над Орловской областью раздастся праздничный колокольный звон

Над Орловской областью раздастся праздничный колокольный звон

Завтра, 28 июля, в честь Дня крещения Руси в храмах Орловской митрополии прозвучит колокольный звон.  По благословению Патриарха Кирилла в этот день во всех епархиях РПЦ состоится традиционная Всероссийская акция колокольного звона «Слава Тебе, Боже!».

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