Над Орловской областью раздастся праздничный колокольный звон

Завтра, 28 июля, в честь Дня крещения Руси в храмах Орловской митрополии прозвучит колокольный звон. По благословению Патриарха Кирилла в этот день во всех епархиях РПЦ состоится традиционная Всероссийская акция колокольного звона «Слава Тебе, Боже!».