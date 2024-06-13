10 тестов только для людей с высоким интеллектом

А ваш IQ на высоте? Здесь аж десять способов проверить это разным манером. фото: фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра» (1980)Школьные завучи и университетские деканы твердят, что тесты на интеллект способствуют росту уровня дуракаваляния в стране в целом и в отдельном человеческом организме.