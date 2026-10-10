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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта о деле Негрейры: «Нас пытались осудить до суда. Уверен, что «Барсу» оправдают. Те, кто пытался запятнать наш имидж, будут вынуждены исправить ситуацию»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что клуб оправдают по делу Негрейры . «Я не перестану повторять: нас пытались осудить еще до суда, хотя сейчас становится ясно, что в обвинениях против нас ничего не было.

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