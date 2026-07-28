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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Шалимов о «Спартаке»: «Пришли яркие хоккеисты, которые могут решать большие задачи. В штабе произошло усиление, связка Жамнов – Скудра – Корешков – сильнейшая в КХЛ»

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов  высказался об изменениях в « Спартаке ».

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