Секретные испанские острова, настолько красивые, что для их посещения вам понадобится билет

Фото: thetimes.com/Прайя-де-Родас — это миля белого песка, которая заставляет вас вспомнить Сейшельские острова Пешеходные острова Сиес у побережья Галисии имеют одни из самых привлекательных (и эксклюзивных) пляжей в мире.