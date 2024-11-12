РБК: В фильме «Брат» Балабанова найдены досадные киноляпы

В фильме режиссера Алексея Балабанова «Брат» были выявлены несколько мелких киноляпов, сообщает РБК. Одна из несостыковок наблюдается в сцене, где Сергей Бодров, играющий Данилу Багрова, приходит на помощь своему брату в квартире.