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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кай Хавертц: «Арсенал» хочет выиграть все трофеи. Нужно выйти на новый уровень»

Хавбек « Арсенала » Кай Хавертц заявил о желании «канониров» выиграть в новом сезоне все трофеи. В прошлом сезоне лондонский клуб стал чемпионом АПЛ .

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