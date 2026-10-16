Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев на презентации биографии Николая Мешкова в серии «ЖЗЛ» предложил присвоить одной из улиц Перми имя предпринимателя и мецената, а также рассмотреть установку ему памятника в центре города.
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