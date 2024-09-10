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  • Татьяна Кибишева
    Мы же миролюбивые и доброжелательные ко всем, кроме русского народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отменить смертную...
  • Лидия Санникова
    И, все? А насильникам, маньякам, убийцам, коррупционерам? А просто отменить мораторий депутатам слабо?Отменить смертную...
  • Сергей Храмов
    Мишустину надо шевелить быстро броднями. Принимая жесткие решения при игнорировании законов России иностранцами и южа...Отменить смертную...

Отменить смертную казнь в России требует депутат Миронов

Отменить смертную казнь в России требует депутат Миронов

Депутат Сергей Миронов предложил отменить в России мораторий на смертную казнь для террористов. Официальное письмо с предложением направлено заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Мишустину надо шевелить быстро броднями. Принимая жесткие решения при игнорировании законов России иностранцами и южанами. Если время будет упущено начнуться кровавые разборки. Дальще мщение за погибших с обеих сторон и это России надо?*... РВСН.
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
И, все? А насильникам, маньякам, убийцам, коррупционерам? А просто отменить мораторий депутатам слабо?
Ответить
15 час.
Татьяна Кибишева
Мы же миролюбивые и доброжелательные ко всем, кроме русского народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
12 час.

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