Депутат Сергей Миронов предложил отменить в России мораторий на смертную казнь для террористов. Официальное письмо с предложением направлено заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.
Отменить смертную казнь в России требует депутат Миронов
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Мишустину надо шевелить быстро броднями. Принимая жесткие решения при игнорировании законов России иностранцами и южанами. Если время будет упущено начнуться кровавые разборки. Дальще мщение за погибших с обеих сторон и это России надо?*... РВСН.
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
И, все? А насильникам, маньякам, убийцам, коррупционерам? А просто отменить мораторий депутатам слабо?
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15 час.
Татьяна Кибишева
Мы же миролюбивые и доброжелательные ко всем, кроме русского народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
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