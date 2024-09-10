Отменить смертную казнь в России требует депутат Миронов

СХ

Сергей Храмов

Мишустину надо шевелить быстро броднями. Принимая жесткие решения при игнорировании законов России иностранцами и южанами. Если время будет упущено начнуться кровавые разборки. Дальще мщение за погибших с обеих сторон и это России надо?*... РВСН.