Фигуранты дела о гибели восьми человек в коллекторе хотели замести следы

Фигуранты дела о гибели восьми человек во время экскурсии по подземным коллекторам в Москве Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть следы преступления, пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.
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