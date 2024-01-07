Daily Mail: причиной необъяснимого появления синяков может стать миелома

Необъяснимые синяки на теле человека — это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная — миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.
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