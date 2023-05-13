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В США конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на оценку умственных способностей

В США конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на оценку умственных способностей

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов призывают действующего президента страны отказаться от идеи участия в перевыборах, сомневаясь, что в силу возраста он физически будет способен справляться со своими обязанностям.

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