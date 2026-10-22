Прокуратура Мстиславского района обязала сельхозпредприятие выплатить 205 работникам долги по зарплате за один месяц на сумму свыше 288 тыс.
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