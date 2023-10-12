Запеченная свинина с перцем

Простое в приготовлении, но очень вкусное и сытное блюдо для семейного обеда или ужина. Сочный домашний болгарский сладкий перец и репчатый лук, чеснок и мясо отлично подружились под руководством плавленого сливочного сыра.
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