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Поварёнок с лучшими рецептами

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Запеченная свинина с перцем

Запеченная свинина с перцем

Простое в приготовлении, но очень вкусное и сытное блюдо для семейного обеда или ужина. Сочный домашний болгарский сладкий перец и репчатый лук, чеснок и мясо отлично подружились под руководством плавленого сливочного сыра.

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