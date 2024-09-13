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В России разработали модуль квантовой связи для смартфонов

В России разработали модуль квантовой связи для смартфонов

«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ «Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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