В России разработали модуль квантовой связи для смартфонов

«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More «Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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