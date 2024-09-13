В России разработали модуль квантовой связи для смартфонов

«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ «Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать…«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .